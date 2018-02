Le soleil toujours aux commandes dans les prochains jours

(Belga) Le temps sera généralement ensoleillé mais froid jeudi après-midi, avec un vent piquant de nord-est, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes et 4 à 5 degrés en Flandre, tandis qu'ils resteront négatifs sur les hauteurs ardennaises.

Durant la nuit, il fera à nouveau très froid avec un ciel dégagé. Les minima descendront à environ -7 degrés en Ardenne, -4 dans le centre et -1 à la mer. Le vent restera modéré. Le soleil dominera encore la journée de vendredi mais un vent de nord-est, modéré à assez fort, accentuera la sensation de froid. Les maxima afficheront -2 à 0 degré en Haute Ardenne, et jusqu'à 2 ou 3 degrés dans les autres régions. La nuit sera marqué par des gelées, avec des minima de -4 ou -5 degrés, voire -8 en Ardenne. Le week-end sera lui aussi ensoleillé, avec des maxima entre 0 et 5 degrés.