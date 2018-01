Le SPF Intérieur active le numéro 1722 en prévision des intempéries

(Belga) Le numéro 1722 sera activé à partir de minuit, indique le SPF Intérieur dans un communiqué. Ce numéro peut être composé pour appeler les pompiers en cas d'inondations et/ou de dégâts liés aux intempéries.

L'IRM prévoit des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h sur tout le pays ce mercredi en fin de nuit et jeudi matin. Pour toute demande d'intervention des pompiers, le numéro 1722 peut être composé. Il est toutefois recommandé d'être patient: le nombre d'appels augmente souvent très rapidement. "Vu le nombre important d'appels, il est exceptionnellement possible que votre appel soit automatiquement coupé pendant que vous patientez. Si c'est le cas, essayez de rappeler un peu plus tard, pas immédiatement", recommande le SPF Intérieur. Alternativement, "si votre Zone de Secours Pompiers dispose d'un site internet ou d'un numéro de téléphone direct, vous pouvez également leur adresser directement vos demandes d'interventions pour une inondation et/ou des dégâts liés à la tempête", ajoute le service public. Le numéro d'urgence 112 reste toujours disponible pour les situations de danger vital. "Si vous appelez tout de même le numéro d'urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l'opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d'appeler le 1722", précise encore le SPF. Après l'intempérie, le numéro 1722 sera automatiquement désactivé. (Belga)