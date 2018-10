Le sud du pays encore fort couvert, des éclaircies ailleurs

(Belga) Les nuages resteront fort présents lundi sur le sud du pays alors qu'ailleurs de larges éclaircies sont annoncées par l'IRM. Il fera sec avec des maxima d'une quinzaine de degrés lundi et mardi.

Lundi après-midi, quelques faibles pluies peuvent encore tomber sur le sud du pays. Ailleurs, des passages nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies. Les maxima varieront de 9 à 15 degrés. Le vent de nord sera généralement modéré. Dans la nuit de lundi à mardi, le temps restera sec. Les minima varieront de 0 à 2 degrés en haute Ardenne, de 4 à 6 degrés dans le centre, et autour de 10 ou 11 degrés à la mer. Le vent sera d'abord faible de secteur nord, puis modéré de secteur ouest. Mardi, la journée débutera, dans l'ensemble, avec du soleil et des nuages élevés. Ensuite, la nébulosité augmentera parfois sensiblement depuis le nord. Les éclaircies devraient rester assez généreuses dans le sud du pays, surtout le long de la frontière française. Les maxima se situeront entre 9 et 13 degrés en Haute Belgique et autour de 15 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré de secteur ouest. Mercredi, le temps sera très nuageux à couvert avec le risque de quelques gouttes de pluie ou de bruine, surtout dans la moitié est du pays. Maxima de 12 à 14 degrés en Ardenne et de 15 à 18 degrés ailleurs. (Belga)