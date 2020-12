Le temps devrait rester sec cet après-midi

(Belga) Le temps devrait rester sec ce dimanche après-midi, malgré une nébulosité de plus en plus importante depuis l'ouest du pays, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Une faible zone de pluie pourrait tout de même finir par atteindre l'ouest en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 3 et 7°, sous un vent modéré. Le pays sera par contre rincé pendant la nuit, et balayé par des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h.

La journée de lundi débutera sous les nuages et sous la pluie à peu près partout, avant que les éclaircies ne percent, sauf dans la moitié est du pays qui connaîtra le même sort détrempé toute la journée. Les maxima seront compris entre 6 et 9° au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 12° en Flandre. La nuit sera à nouveau humide. Un scénario assez semblable est au programme de la journée de mardi, mais cette fois-ci, l'est profitera également des rayons de soleil d'après-midi. A l'inverse, mercredi débutera sous un ciel clément (sauf les hauteurs, où des nuages bas pourront limiter la visibilité), avant que la couverture nuageuse ne s'épaississe un peu partout. Il ne devrait cependant pas pleuvoir avant la soirée.