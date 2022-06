(Belga) La journée de dimanche se poursuivra sous les nuages, avec des averses localement intenses et orageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Le ciel fera aussi grise mine ces prochains jours puisque le temps restera instable et pluvieux.

Dimanche après-midi, des averses localement intenses et orageuses sont attendues avec beaucoup de précipitations en peu de temps. Localement, un risque de grêle et de rafales n'est pas exclu. Les températures maximales varieront de 18 à 22 ou 23 degrés. Ce soir, des averses potentiellement orageuses seront encore présentes du centre à l'est alors qu'un temps plus sec reviendra à partir de l'ouest du pays. Plus tard en soirée et en première partie de nuit, la zone orageuse s'évacuera vers l'Allemagne. En deuxième partie de nuit, la nébulosité sera variable à abondante et le risque d'une averse locale se maintiendra. Les minima varieront de 9 à 14 degrés. Lundi, la masse d'air restera légèrement instable avec déjà quelques averses en matinée. Dans l'après-midi, la nébulosité restera variable et la plupart des averses (orageuses) seront principalement présentes dans le nord-ouest ainsi que dans le nord du pays. Les maxima se situeront entre 16 ou 17 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 21 degrés en Campine. Mardi, le temps restera variable avec des éclaircies, des champs nuageux et des averses, plus nombreuses au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures maximales se situeront entre 16 degrés à la Côte ou en Hautes Fagnes et 21 degrés en Campine. Mercredi, une zone de pluie assez active atteindra la Belgique par l'ouest. Le temps sec et assez ensoleillé du matin laissera la place à un temps nuageux et pluvieux depuis l'ouest. Les maxima oscilleront entre 16 ou 17 degrés en Haute Ardenne et 20 degrés dans le centre. (Belga)