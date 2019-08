Le temps restera instable toute la semaine

(Belga) Un complexe dépressionnaire qui s'étend de l'Islande à la Finlande dirige des courants maritimes instables vers nos régions, observe l'Institut royal météorologique. Mardi après midi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses depuis l'ouest du pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En fin de journée, le temps deviendra progressivement plus sec depuis l'ouest. Les maxima varieront entre 16 degrés en Hautes­ Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de sud­-ouest, tournant à l'ouest. A la mer, il sera parfois assez fort.

Le risque d'averse diminuera en soirée, et les éclaircies s'étendront progressivement à l'ensemble du pays dans le courant de la nuit. Les minima descendront entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 12 degrés à la mer. Brumes et brouillard risquent de se former. Mercredi, la nébulosité se réinstallera progressivement, entraînant des périodes de pluie l'après-midi. Le ciel restera nuageux jeudi, avec de fréquentes averses et, à nouveau, un risque de coups de tonnerre. Vendredi, les averses seront plus limitées mais une nouvelle perturbation traversera le pays samedi. (Belga)