Le temps restera sec et le mercure grimpera lentement mais sûrement ces prochains jours

Le temps restera sec samedi, malgré quelques champs nuageux, avec des maxima de 14°C à la mer et en Hautes-Fagnes, 17°C dans le centre et 18°C en Campine, sous un vent qui deviendra modéré de nord-ouest, indique l'IRM dans ses dernières prévisions.

La nuit sera relativement fraîche avec des minima compris entre 0°C en Hautes-Fagnes et 7°C à la mer, sous un vent faible à parfois modéré de nord-ouest, puis faible et variable en de nombreux endroits en fin de nuit. Le temps dimanche restera sec, avec un ciel d'abord bien dégagé en matinée sur le sud du pays, plus nuageux ailleurs. En cours de journée, quelques nuages cumuliformes se formeront dans l'intérieur du pays. Le littoral et la Lorraine Belge pourraient profiter de davantage d'éclaircies. Les maxima varieront entre 14 ou 15°C en haute Ardenne et 20°C dans le centre. Le vent sera souvent faible, au littoral modéré, d'ouest à nord-ouest. La nuit de dimanche à lundi sera moins fraîche, avec des minima compris entre 5 et 10°C. Le vent sera faible dans l'intérieur des terres de sud-ouest ou de directions variées au sud du sillon Sambre et Meuse. Au littoral, il sera modéré de sud-ouest. Le temps devrait rester sec et ensoleillé lundi, mardi, mercredi et jeudi avec un mercure en hausse. Les maxima varieront de 16°C à la mer à 22°C en Campine lundi, ils iront de 16°C à 24°C mardi et s'échelonneront de 21 à 25°C mercredi. Jeudi, le thermomètre pourrait même atteindre 23°C en Haute-Ardenne et 28°C en Campine.