Le temps restera variable avec des giboulées toujours possibles par endroits

(Belga) Le temps s'annonce variable pour les prochains jours avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, parfois porteurs de quelques giboulées, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi après-midi, le temps deviendra sec partout sous un ciel souvent bien chargé. En fin de journée, des éclaircies pourraient même se dessiner à partir du sud-ouest. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Haute Belgique et 13 ou localement 14 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort, et à la mer fort à parfois très fort, de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 70 km/h, voire 80 km/h à la mer. Dimanche matin, il fera temporairement pluvieux dans l'est du pays. Par la suite, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois porteurs de quelques giboulées. Un coup de tonnerre et un peu de grésil ne seront par ailleurs pas exclus. En Haute Ardenne, un peu de neige fondante sera également possible. Les maxima s'échelonneront entre 5 et 9 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, et à la Côte parfois fort, de secteur ouest à sud-ouest avec des rafales jusqu'à 60 ou 70 km/h. Une amélioration est prévue à partir de l'ouest du territoire lundi après-midi. Mardi, après une nuit froide, le temps sera généralement sec malgré une nébulosité variable. (Belga)