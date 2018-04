Le temps se gâte: les météorologues annoncent des orages, du vent et des averses ce dimanche après-midi

Ce dimanche, des pluies et averses nous parviendront en provenance de la France. L'après-midi, nous prévoyons également des orages, notamment sur la moitié est du pays. De forts coups de vent et de la grêle seront possibles. Le vent deviendra modéré de secteur nord-est au nord du sillon Sambre et Meuse et modéré d'est à sud-est en Haute Belgique. A la côte,il sera assez fort. Les maxima seront compris entre 12 degrés au littoral, 16 degrés à Bruxelles et 21 degrés en Lorraine Belge.



Ce soir et cette nuit, des pluies et averses parfois soutenues et accompagnées d'orage sont encore prévues. Des rafales et de la grêle sont encore à craindre, surtout les premières heures. Les minima oscilleront entre 8 et 12 degrés. Le vent d'abord généralement modéré se renforcera pour devenir modéré à assez fort et s'orientera au secteur sud sur toutes les régions.



Face à ces prévisions, l'Institut royal météorologique (IRM) lance un avertissement orange pour toute la Wallonie et jaune à Bruxelles pour des orages, des rafales de vent et des averses. "Ce dimanche, des orages parfois intenses et pouvant être accompagnés de grêle et de coups de vent sont à craindre. Les conditions sont plus favorables au développement d'orages importants dans l'est et le sud-est du pays et ce principalement dimanche après-midi et dimanche soir", indique l'IRM.





Le temps lundi



Ce lundi matin, le ciel sera très nuageux avec des précipitations principalement sur le nord et l'est du pays. En cours de journée, la nébulosité restera abondante mais il fera plus sec. Le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales qui pourront atteindre 80 km/h voire localement un peu plus. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes à 13 ou 14 degrés en Campine.



Ce mardi 1er mai sera marqué par une prédominance de champs nuageux avec de la pluie ou des averses. Il fera encore assez venteux et très frais pour la saison avec des maxima de l'ordre de 10 degrés dans le centre du pays.





Plus d'éclaircies dès mercredi



Mercredi, le temps devrait d'abord être sec avec des éclaircies. Par la suite, la nébulosité augmentera et il s'en suivra de la pluie à partir de l'ouest. Les maxima seront de l'ordre de 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest restera soutenu.



A partir de jeudi, passages nuageux et périodes de soleil alterneront. Toutefois le risque de précipitations restera présent. Les maxima augmenteront progressivement: ils seront de l'ordre de 12 ou 13 degrés jeudi pour atteindre 17 degrés environ samedi. Quant au vent, il faiblira progressivement sur la période.