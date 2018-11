Le temps sec et ensoleillé de retour en milieu de semaine

(Belga) L'après-midi de dimanche sera marquée par de nombreux champs nuageux, parfois porteurs d'averses, éventuellement ponctués de quelques coups de tonnerre et accompagnés de rafales de 60 à 70 km/h. Les maxima iront de 10 à 14 degrés. Selon les prévisions de l'Institut Royal Météorologique, il fera gris en début de semaine, avec des pluies, parfois continues, avant davantage d'éclaircies. Le temps sera ensuite calme et sec, avec un soleil généreux mercredi et jeudi.

Lundi, le ciel sera gris avec des pluies, continues dans certaines régions. En fin de journée, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest et quelques éclaircies se développeront. Les maxima seront compris entre 11 degrés sous les précipitations continues et 16 ou 17 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent sera faible à modéré. En Ardenne, il sera même parfois assez fort. Mardi, il fera souvent très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec encore possibilité de quelques faibles précipitations résiduelles. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux, donnant lieu à quelques averses dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés en Ardenne, et entre 12 et 14 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort. Les rafales se situeront autour de 50 ou 60 km/h. Mercredi et jeudi, un anticyclone sur l'Europe sera à l'origine d'un temps sec et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés mercredi, et entre 11 et 16 degrés le lendemain. Vendredi et samedi, les conditions resteront anticycloniques avec un soleil qui pourrait percer la grisaille par endroits durant la journée. Les maxima seront compris entre 7 et 14 degrés. Dimanche, les éclaircies pourraient être plus généreuses avec des maxima de 8 à 12 degrés. (Belga)