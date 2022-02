Le trafic ferroviaire suspendu cet après-midi sur une partie de la Flandre

(Belga) En raison de la tempête Eunice et des fortes rafales de vent annoncées, le trafic ferroviaire sera suspendu vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 sur une partie de la Flandre, ont annoncé Infrabel et la SNCB. La vitesse sera limitée à 80 km/h sur le reste du réseau. Le trafic des trains devrait reprendre à partir de 18h00.

Le trafic sera suspendu dans toute la Flandre occidentale tandis que 90% de la circulation des trains sera à l'arrêt en Flandre orientale. Les grandes lignes depuis Anvers seront aussi arrêtées. Les villes d'Ostende, Courtrai, Bruges, Gand, Anvers et Malines, entre autres, ne seront pas desservies. Le trafic vers les Pays-Bas est également interrompu. Sur le reste du réseau, la vitesse sera limitée à 80km/h, et à 160km/h sur les lignes à grande vitesse. "Ces décisions ont été prises afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel d'Infrabel et de la SNCB", indiquent ces dernières. Elles invitent les voyageurs à limiter aujourd'hui leurs déplacements dans l'ensemble du pays et à prévoir leur retour avant midi "dans la mesure du possible". Les deux entreprises ferroviaires espèrent que le trafic pourra reprendre progressivement à partir de 18h00, là où la circulation aura été interrompue. (Belga)