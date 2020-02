Le vent perdra en intensité dimanche après-midi

(Belga) Le temps restera venteux et pluvieux dimanche après-midi, sous un ciel très nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud-ouest sera d'abord assez fort à fort avec des rafales de 85 à 90 km/h, et très fort à tempétueux le long du littoral avec des rafales de 95 à 100 km/h. En cours d'après-midi, le vent diminuera en intensité.

Ce soir et en début de nuit, le temps deviendra généralement sec avec quelques éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse, tandis qu'ailleurs le ciel sera encore très nuageux avec de la pluie. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions mais une nouvelle zone de pluie abordera ensuite le pays depuis la frontière française. Les minima seront compris entre 1 degré dans les Hautes-Fagnes et 7 degrés dans l'ouest. Lundi, le temps deviendra progressivement à nouveau venteux. Le ciel sera très nuageux avec parfois des pluies ou des bruines qui s'intensifieront en fin d'après-midi ou en soirée. Il fera très doux avec des maxima compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés dans le centre. Le vent de sud sera d'abord généralement modéré en matinée, mais il se renforcera l'après-midi pour devenir assez fort à fort, voire même parfois très fort à la côte. Les rafales pourront atteindre 60 à 80 km/h. (Belga)