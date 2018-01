Le vent s'abat sur la Belgique, le numéro 1722 est activé dès minuit: voici les consignes si vous êtes touché

Le numéro 1722 sera activé à partir de minuit ce jeudi (donc dans la nuit de mercredi à jeudi), indique le SPF Intérieur dans un communiqué. Ce numéro peut être composé pour appeler les pompiers en cas d'inondations et/ou de dégâts liés aux intempéries.

L'IRM, l'Institut royal météorologique, prévoit des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h sur tout le pays ce mercredi en fin de nuit et jeudi matin. Un avertissement a été lancé pour ce jeudi entre 4h du matin et 14h: il est orange pour la Flandre et Liège, et jaune pour le Hainaut, Namur, le Brabant wallon, le Luxembourg et Bruxelles.



Ce mercredi soir, la situation devrait être plus calme, mais le vent va à nouveau se lever. Plus tard dans la nuit de mercredi à jeudi, des pointes de 80 km/h dans l'intérieur et de 90 ou 95 km/h au littoral sont attendues. Jeudi matin, le vent se renforcera encore et des rafales de 90 à 105 km/h ou un peu plus pourront se produire. Les pointes de vent les plus élevées concerneront fort probablement l'ouest du pays et les provinces proches des Pays-Bas et de l'Allemagne.





Des routes potentiellement glissantes dans l'est du pays



Dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg, un avertissement jaune a été lancé par l'IRM dès ce mercredi 15h jusqu'à vendredi à 8h du matin. Après une courte accalmie, une perturbation active s'enfoncera sur le pays depuis l'ouest. En touchant le relief en seconde partie de nuit, il pourra s'agir très temporairement de nouvelles chutes de neige. En fin de nuit et jeudi matin, la neige se transformera en neige fondante ou en pluie. La nuit de jeudi à vendredi, l'IRM attend de nouvelles chutes de neige sur les hauteurs ardennaises.





Les consignes transmises par les autorités si vous devez appeler le 1722



Pour toute demande d'intervention des pompiers, le numéro 1722 peut être composé. Il est toutefois recommandé d'être patient: le nombre d'appels augmente souvent très rapidement. "Vu le nombre important d'appels, il est exceptionnellement possible que votre appel soit automatiquement coupé pendant que vous patientez. Si c'est le cas, essayez de rappeler un peu plus tard, pas immédiatement", recommande le SPF Intérieur.



Alternativement, "si votre Zone de Secours Pompiers dispose d'un site internet ou d'un numéro de téléphone direct, vous pouvez également leur adresser directement vos demandes d'interventions pour une inondation et/ou des dégâts liés à la tempête", ajoute le service public.





N'appelez pas le 112 s'il n'y a pas de danger vital



Le numéro d'urgence 112 reste toujours disponible pour les situations de danger vital. "Si vous appelez tout de même le numéro d'urgence 112 pour une intervention non urgente des pompiers, l'opérateur ne vous aidera pas davantage et vous demandera d'appeler le 1722", précise encore le SPF. Après l'intempérie, le numéro 1722 sera automatiquement désactivé.





Les cimetières de la Ville de Liège fermés ce jeudi



En raison des prévisions météorologiques, les cimetières de la Ville de Liège fermeront leurs portes jeudi jusqu'à 14h00 au moins, a annoncé mercredi soir le cabinet de l'Etat civil de la Ville. La situation sera ensuite réévaluée.





Les parcs et cimetières de Bruxelles fermés "jusqu'à nouvel ordre"



Les parcs et cimetières de la Ville de Bruxelles seront fermés ce mercredi à partir de 15h, en raison du vent violent, sur décision de l'échevin de l'Environnement et des Espaces verts Khalid Zian, a annoncé la cabinet de ce dernier. Cette fermeture, décidée pour des raisons de sécurité, court "jusqu'à nouvel ordre".Étant donné les fortes rafales de vent attendues, "il est vivement recommandé d'éviter de circuler ou de traverser l'ensemble des espaces verts de la Ville. Par prudence, il est préférable de les contourner", précise l'échevin.





Les prévisions météo pour la fin de semaine



La nuit de jeudi à vendredi, quelques averses traîneront encore avant le retour d'un temps généralement sec en fin de nuit. Dans la moitié est, les précipitations adopteront un caractère hivernal, certainement sous forme de neige sur les sommets ardennais où les averses seront nettement plus marquées. Minima de -2 à +3 degrés. Vent modéré et à la mer parfois assez fort d'ouest à sud-ouest.



Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses, qui pourront prendre un caractère hivernal. Sur les hauteurs ardennaises, il s'agira principalement d'averses de neige. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima se situeront entre 0 ou 1 degré en Ardenne et 5 degrés dans le nord du pays. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest à ouest.



Samedi, après une matinée plutôt fraîche avec des éclaircies, les nuages deviendront plus nombreux et pourront être porteurs de quelques précipitations (à caractère hivernal). Les maxima seront compris entre 1 et 6 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.



Dimanche, le ciel sera chargé avec des pluies, éventuellement précédées de neige fondante sur les hauteurs. En fin d'après-midi, les températures se situeront entre 3 et 8 degrés, mais elles devraient encore augmenter en soirée avec l'arrivée d'air nettement plus doux. Le vent virera également à l'ouest tout en se renforçant.