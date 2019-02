Le vent, la pluie et même quelques averses de neige s'abattent sur la Wallonie: prudence sur les routes

Le vent souffle sur toute la Belgique ce dimanche soir. Alors qu'une de nos journalistes rentrait chez elle, elle est tombée vers 19h30 sur un arbre qui venait de s'effondrer sur la route à Gerpinnes. L'incident s'est produit à proximité du Grand Hôpital de Charleroi - I.M.T.R., dans la continuation de la rue de Villers. La police arrivait sur place et les pompiers ont été prévenus pour venir tronçonner l'arbre.



(C) RTL INFO



Un habitant de La Louvière nous a signalé qu'un arbre avait cédé à la sortie de l'autoroute. "Il a emporté avec lui trois câbles à haute tension. Cela aurait pu être plus grave à cause de l'inconscience des automobilistes qui ont continué à passer malgré le danger flagrant", a-t-il confié ce dimanche soir via notre bouton orange Alertez-nous. Selon le témoin, les pompiers sont venus tronçonner l'arbre et ont laissé les chutes sur place.



(C) RTL INFO







Les avertissements de l'IRM



La scène invite à la prudence. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune ce dimanche soir sur toute la Belgique pour des rafales de vent pouvant atteindre les 85 km/h. "Voire un peu plus en cas de fortes averses", a précisé l'IRM.



Une autre alerte a été lancée pour cette nuit sur le territoire wallon. "Nous attendons entre dimanche minuit et lundi minuit des pluies abondantes et des averses parfois intenses", a indiqué l'IRM. "Dans le nord-ouest du pays, nous prévoyons des quantités de précipitations sur 24h pouvant atteindre les 15 à 20 l/m². Sur le centre, nous pourrions subir 20 à très localement 25 l/m²", ont encore estimé les météorologues. "Les provinces de Namur, de Liège et du Luxembourg seront les plus touchées, ainsi qu'une partie du Hainaut, avec des cumuls jusque 30 à 50 l/m² en 24 heures", est-il précisé.



Sur l'est du pays, un avertissement orange pour la province de Liège et jaune pour le Luxembourg est lancé en prévisions de conditions glissantes jusqu'à ce lundi 8H. "Ce soir et cette nuit, des averses de neige sont attendues en Ardenne. En Hautes Fagnes, une couche de 5 à 10 cm pourra même rapidement se former. Localement en province de Luxembourg, on attend autour de 3 cm", a prévenu l'IRM.





Phase de pré-alerte routière dans l'est de la Wallonie



La Cellule d'Action Routière (CAR) a décidé, dimanche soir, de déclencher la phase de pré-alerte routière en ciblant les régions de Spa et de la Baraque Fraiture, en particulier les axes E25 (entre Aywaille et Bastogne) et E42 (entre Verviers et Malmédy).



Selon les dernières prévisions météorologiques, dimanche soir et durant nuit de dimanche à lundi, des averses de neige sont attendues sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg. Il pourrait y avoir de 5 à 10 cm de neige.





Prévisions météo pour lundi



Lundi matin, il fera sec sur la plupart des régions avec même un soleil assez généreux. En Ardenne, le ciel sera par contre encore nuageux. En cours de journée, des champs nuageux nous parviendront du nord-ouest, accompagnés de quelques faibles averses. Elles adopteront un caractère hivernal en touchant le relief. Maxima entre +1 degré en Hautes Fagnes et +7 degrés en Basse Belgique. Vent modéré d'ouest tournant vers le nord-ouest.



La nuit de lundi à mardi, des champs nuageux se partageront le ciel avec des éclaircies. Seule une dernière averse isolée sera possible. Risque de formation de brumes ou, en Ardenne, de brouillard local. Possibilité de formation de givre. Minima de -2 degrés en Hautes Fagnes à +2 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 0 degré ailleurs. Vent souvent faible de nord-ouest, revenant vers l'ouest/sud-ouest.





Quelques éclaircies pour mardi

Mardi, un puissant anticyclone se développera sur le centre de la France et stabilisera davantage notre temps. Notre pays sera situé sur le flanc nord de cet anticyclone et sera donc soumis à une masse d'air d'origine maritime encore fort humide. Il faudra donc composer avec de nombreux nuages entrecoupés d'éclaircies. En matinée, des nuages bas seront possibles sur les hauteurs de l'Ardenne, éventuellement sous la forme de brume ou de brouillard givrant. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 2 et 9 degrés sous un vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest.