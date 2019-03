Le vent va encore souffler fort aujourd'hui: des rafales jusqu'à 90km/h attendues

Demain mercredi, éclaircies et développements nuageux se partageront le ciel. Des averses parfois soutenues et orageuses éclateront par endroits. Des averses hivernales pourront également se produire sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 8 ou 9 degrés sur l'ouest du pays et 10 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré à assez fort et passera du sud-ouest à l'ouest. Les rafales pourront atteindre 75 km/h. Le long du littoral, le vent sera assez fort à fort puis plus généralement fort avec des rafales passagères de 90 km/h.