Le verglas transforme les routes en patinoires: un camionneur filme un accident en direct sur l'A54

L'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. L'ensemble du pays est en alerte orange jusqu'à demain. Deux centimètres de neige sont attendus un peu partout et de la pluie verglaçante a rendu les routes très glissantes ce vendredi matin. De très nombreux accidents ont été signalés.

Au moins trois accidents se sont produits, vendredi matin, sur l'autoroute A54 entre Charleroi et Nivelles. Plusieurs automobilistes ont perdu le contrôle de leur véhicule en glissant sur le verglas. On ne déplore heureusement pas de blessé grave.

A Buzet, un camionneur a filmé un de ces accidents avec sa dashcam. On y voit un automobiliste perdre le contrôle de sa voiture en passant sur une plaque de verglas. "Sans savoir pourquoi, la voiture est partie en tête à queue et ça a été fatal", a indiqué Daniel dont l'épouse était au volant au moment de l'accident. Elle s'en sort avec des douleurs au cou.

Toujours sur le même axe, un automobiliste a effectué des tonneaux, dans le sens Charleroi - Bruxelles. Il est sorti indemne de son véhicule mais a toutefois perdu son chien, qui s'est enfui, après cette cabriole.



Mais il n'y a pas que sur l'A54 que les pompiers de Charleroi ont du intervenir. "Vu les conditions climatiques, une fine pluie qui tombe sur un sol gelé, ça fait directement du verglas. Dès que vous touchez à votre frein, vous glissez", a expliqué Michel Mean, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

Ailleurs aussi, des accidents ont émaillé le réseau routier. Des témoignages nous sont parvenus pour signaler des routes très glissantes de Tournai à Charleroi. Le verglas est généralisé dans la région Ath-Tournai. "C'est une véritable patinoire dans les rues de Tournai. Catastrophique !", prévient un lecteur. Un camion a d'ailleurs perdu le contrôle sur l'E429 à hauteur de l'échangeur de Tournai vers la France au km 58. "C'est une patinoire sur les routes. Je ne comprends pas que l'IRM ne fasse pas une alerte rouge", a indiqué un autre automobiliste.



Photo: Facebook Romain Devred

Un autre accident s'est produit à quelques kilomètres de là, sur l'E42 venant de Mons. Plusieurs véhicules se sont percutés à hauteur de Vaulx, juste avant d'arriver à Tournai. La passage est là aussi difficile, et on signale 20 minutes de files depuis Gaurain-Ramecroix. "Il y a plusieurs accidents sur la E42 Mons en direction de Tournai. Les routes sont très très glissantes", nous a indiqué un témoin.

Il y a aussi des files dans l'autre sens, comme sur une bonne partie des axes secondaires alentours notamment autour de Leuze-en-Hainaut sur la N7 ou la N60.



Des accidents aussi en Brabant wallon et à Bruxelles

Sur la N25 entre Nivelles et Ottignies, une voiture est sur le toit à hauteur de Genappe, au km 43.5. Des témoins nous ont contacté vers 12h30 pour nous indiquer qu'ils étaient à l'arrêt complet depuis plus de 20 minutes.

Vers 12h00, d'autres messages nous sont parvenus pour signaler la dangerosité de la situation en Brabant wallon. "A Wavre il pleut sur un sol à -2°. Verglas généralisé. Nombreuses chutes de piétons", nous prévenait un témoin. "Ca glisse du côté d'Overijse et de la E411", indiquait un autre automobiliste.

A Bruxelles aussi cela commençait à glisser, avec deux accidents qui s'étaient produits sur le Ring. "Routes et trottoirs sont gelés à Ixelles, à Boondael", prévient une autre personne.





La phase de pré-alerte routière maintenue sur les routes wallonnes

La phase de pré-alerte routière est maintenue en Wallonie, en raison des averses hivernales, neige et pluies verglaçantes. La phase de pré-alerte avait été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle signifie que l'ensemble des moyens permettant de maintenir la mobilité sur le réseau wallon sont déployés, ce qui comprend le rappel des engins de déblocage, le traitement spécifique des côtes à risque et le renforcement des actions d'épandage. Cette phase permet également de mobiliser des forces de police supplémentaires.

Les automobilistes sont priés de rester prudents et vigilants lors des pluies verglaçantes et des chutes de neige, en particulier sur le réseau secondaire. Ils sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manoeuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avant le véhicule précédent et à ne pas dépasser les épandeuses.