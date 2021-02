Le vortex polaire libère son air froid sur la Belgique cette semaine: "Les -20 degrés pourraient être atteints sans problème"

Un air polaire va faire plonger les températures la nuit prochaine, puis tout au long de la semaine.

Cela fait 9 ans qu'on n'avait plu eu aussi froid. Comment l'expliquer ? Il y a près d’un mois, au Pôle nord, le vortex polaire, cette dépression à haute altitude, se déstabilise et libère des bulles d’air froid. "Le gros de l’air froid va aller aux Etats-Unis, mais une partie va arriver chez nous, notamment en Europe de l’Est, et nous, on sera en marge de cet air froid toute cette semaine-ci", explique Xavier Fettweis.

Pour ce climatologue à l'Université de Liège, on pourrait atteindre les -20 degrés par endroits. Ce vortex polaire emmène des températures extrêmes. Il s’agit d’une vague de froid, qui est caractérisée par au moins cinq jours de gel consécutifs, dont trois à moins 10 degrés minimum.

En 2012 déjà, nous avions connu 14 jours de gel entre le 30 janvier et le 12 février. Chez nous, ce phénomène se reproduit presque tous les dix ans. Les températures négatives pourraient même atteindre des records sur ces trente dernières années. "Le CO2 a quasi triplé depuis la révolution industrielle, et c’est clair que le même phénomène météo il y a cinquante ans, cela aurait fait -30 les nuits", estime le climatologue.

Selon les modèles, ce froid s’installera sur notre territoire pour une à deux semaines supplémentaires, avant de se désagréger avec le temps.