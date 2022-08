Le week-end s'annonce comme une bouffée d'air frais

(Belga) Ouf, on respire! L'après-midi de vendredi s'affiche comme un océan de fraîcheur après deux journées étouffantes. Il devrait faire entre 20 et 25 °C, sous des éclaircies plus généreuses à l'ouest et un faible risque d'averses dans l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

La soirée et la nuit de vendredi devraient rester sèches, à l'exception d'une averse isolée qui pourrait éventuellement traîner des pattes dans l'est. La région orientale du pays devra d'ailleurs composer avec une nébulosité plutôt abondante. L'intérieur du pays dormira sous 12 °C tandis que les filles du bord de mer passeront la nuit sous 18 °C. Samedi, le temps restera sec, sous un ciel partagé entre périodes nuageuses et éclaircies. Le mercure oscillera entre 19 et 25 °C. Le même programme sera au menu du dimanche. Le soleil éclairera de ses chaudes couleurs ananas le pays dans un premier temps, avant que le temps ne s'obscurcisse, avec le développement de nuages cumuliformes. Le sud pourrait même se réveiller sous des champs de nuages bas. Les températures changeront peu, avec 19 à 24 °C prévus. Le temps restera similaire lundi avant de se réchauffer mardi, où il fera jusqu'à 26 °C en Lorraine belge. Des maxima avoisinant les 27 °C sont attendus le reste de la semaine.