Le week-end se poursuit sous le soleil et la chaleur

(Belga) Les maxima atteindront entre 24 et 30 degrés localement, dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le soleil pourrait être voilé de temps à autre par des nuages d'altitude provenant de l'ouest, principalement à l'est du pays. L'IRM émet un avertissement orange à la suite de cette vague de chaleur qui débute.

Le vent, de secteur est, puis sud-est à l'intérieur de terres et nord-est au littoral, sera modéré. En soirée et durant la nuit, le temps restera calme et de larges éclaircies sont attendues. Les minima oscilleront autour de 13 degrés en Hautes-Fagnes, 19 degrés dans le centre et 20 degrés en Campine et dans les grandes villes. Lundi, quelques voiles d'altitude n'auront pas raison du soleil, qui sera toujours très présent. Les maxima seront compris entre 27 degrés sur les hauteurs ardennaises et 32 degrés en Campine. Il fera encore très chaud mardi. Le thermomètre pourra en effet grimper jusqu'à 34 degrés. Dans ce contexte de températures élevées, l'IRM conseille de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de passer ses journées dans des endroits plus frais ainsi que d'éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. (Belga)