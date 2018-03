Léger réchauffement des températures ce week-end, marqué par la pluie

(Belga) Le ciel restera couvert vendredi après-midi, avec quelques pluies verglaçantes par endroits, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations tomberont ensuite rapidement sous forme de neige dans tout le pays. Une couche de 1 à localement 5 cm de neige fraîche est prévue. Le thermomètre n'affichera pas plus de -4° en Hautes Fagnes et entre -1 et 2° ailleurs.

Vendredi soir, de faibles chutes de neige continueront en de nombreux endroits. Elles se transformeront ensuite en pluies verglaçantes. Puis, le temps deviendra sec partout. En Ardenne, la formation de quelques bancs de brouillard givrant ne sera pas à exclure. La neige, le verglas et les plaques de glaces rendront les routes glissantes, prévient l'IRM. Les minima seront compris entre -3 et -5° au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre -1 et -3° ailleurs. Le ciel restera nuageux samedi mais le temps devrait rester sec. De faibles pluies pourront toutefois se produire en fin d'après-midi dans les régions proches de la frontière française et au sud-est de la Belgique. Sur les hauteurs, il pourrait s'agir de neige fondante. Le thermomètre se réchauffera quelque peu, affichant entre 1 et 6° au sud du sillon Sambre-et-Meuse et autour de 7 à 8° ailleurs. Un peu de neige fondante, voire de la neige sur les hauteurs de l'Ardenne, est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. La journée de dimanche débutera sous les nuages mais quelques éclaircies seront ensuite possibles. L'après-midi, des averses tomberont sur la Belgique à partir de la frontière française.