Lendemain de Noël ensoleillé

Il fera ensoleillé avec des champs de nuages d'altitude mercredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il y aura par contre beaucoup de nuages bas au littoral et le long de la frontière néerlandaise. Il soufflera un vent généralement faible de sud à sud-ouest ou de direction variable. Les maxima seront voisins de 1 degré en Hautes-Fagnes, de 4 degrés dans le centre et de 5 degrés au littoral.

Durant la nuit, il y aura parfois beaucoup de nuages élevés. Quelques brumes ou localement un banc de brouillard givrant seront possibles. Les minima seront compris entre -6 degrés en Haute Belgique et -1 degré au littoral. Jeudi, les conditions resteront calmes avec des éclaircies et des nuages élevés. Le mercure atteindra quelque 4 ou 5 degrés. Des gelées nocturnes pratiquement généralisées avec un risque de formation de plaques de givre sont attendues. A partir de vendredi, il fera plus nuageux avec un risque de quelques pluies. Il fera aussi quelques degrés plus doux.