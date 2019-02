Les amoureux célébreront la Saint-Valentin sous le soleil

(Belga) Le soleil brillera ce jeudi et les températures seront au rendez-vous des amoureux avec 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et jusqu'à 13 degrés dans de nombreuses régions, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera faiblement de direction sud à sud-est.

La nuit de jeudi à vendredi sera assez froide, avec des minima chutant jusqu'à -2 degrés en Ardennes et 2 degrés en Flandre. Vendredi, le printemps semblera déjà être arrivé. Il fera très ensoleillé et très doux, avec un mercure compris entre 11 et 15 degrés. De faibles gelées seront toutefois possibles à l'aube par endroits. Dans les vallées ardennaises, du brouillard n'est pas exclu. Le même temps printanier prématuré s'installera pour le week-end. Soleil et températures douces seront au programme, avec des valeurs qui s'envoleront jusqu'à 13 ou 14 degrés. Le temps pourrait devenir plus nuageux en début de semaine prochaine mais il restera sec. (Belga)