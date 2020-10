Les averses et le vent s'installent durablement sur le pays

(Belga) Laisser le soleil briller ou se laisser envahir par les nuages? Le temps hésitera entre ces deux options mardi après-midi, encore marqué par des averses et un coup de tonnerre isolé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure ne dépassera pas les 10 degrés en Hautes Fagnes et grimpera jusqu'à 16 degrés en Flandre. Le vent soufflera encore de manière modérée à assez forte, avec des rafales dépassant localement les 60 km/h.

Des averses continueront de tomber sur la Belgique mardi soir tandis que le littoral pourra être secoué par un coup de tonnerre. Les minima oscilleront entre 6 et 12 degrés, sous un vent modéré mais assez fort à la Côte. À la faveur de l'automne, les nuages resteront ancrés mercredi et laisseront encore échapper des averses. Celles-ci seront toutefois lentement mais sûrement repoussées vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Le nord et l'est du pays resteront ainsi mouillés plus longtemps et pourront être surpris par un coup de tonnerre. Une petite laine ne sera pas de refus, avec des températures prévues allant de 10 à 15 degrés, sous un vent qui restera soutenu. Un faible front chaud ravira les habitants de l'ouest jeudi matin mais le plaisir ne sera que de courte durée. En fin d'après-midi, un front froid, plus actif, atteindra la mer et traversera le pays la nuit suivante. Il fera entre 12 et 18 degrés, sous un vent qui se renforcera encore avec des rafales de l'ordre de 70 km/h au littoral. (Belga)