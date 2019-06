Les averses orageuses s'en iront progressivement en soirée

(Belga) Le temps restera chaud et instable mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Quelques périodes de pluie ou une averse orageuse seront déjà possibles dès le début de période. En milieu d'après-midi, une nouvelle ligne d'averses orageuses actives devrait traverser le pays à partir de la frontière française en direction de l'est. En peu de temps, de fortes précipitations sous forme de pluie ou de grêle seront à craindre. Par endroits, des rafales de vent assez soutenues seront également possibles. Les températures maximales seront comprises entre 21 degrés au littoral et 27 degrés en Campine. Le vent sera modéré, parfois assez fort, de sud-ouest. Au littoral, il s'orientera à l'ouest ou au nord-ouest.

Mercredi soir, les averses orageuses s'évacueront progressivement vers l'Allemagne alors qu'un temps plus sec se mettra en place depuis la France. Quelques éclaircies seront possibles, mais le ciel sera souvent très nuageux. Une averse restera possible par endroits. De la brume voire des nuages bas pourront se développer, principalement sur l'est du pays. Les minima atteindront 12 à 15 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. Le reste de la semaine variera encore entre éclaircies et averses orageuses, avant des températures en nette hausse durant le week-end. (Belga)