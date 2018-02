Les averses s'abattent sur la Wallonie: les routes pourraient être dangereuses à plusieurs endroits

Le Service public de Wallonie a appelé jeudi après-midi à la prudence sur les routes ces prochaines heures. "La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates", a indiqué dans un communiqué la Cellule d'action routière, composée du Centre Régional de Crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route.



Des chutes de neige sont attendues, durant cette nuit et vendredi matin, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Elles pourraient donner lieu à une accumulation de neige de quelques centimètres dans les Ardennes.





Avertissement pour conditions glissantes



L'Institut Royal Météorologique (IRM) lance un avertissement pour des conditions glissantes. Il est orange pour les provinces de Namur, Liège et du Luxembourg, et il est jaune pour le Hainaut, le Brabant wallon, Bruxelles, le Brabant flamand et le Limbourg.



Cette nuit de jeudi à vendredi, des averses balaieront le pays d'ouest en est. Sur la moitié nord-ouest, il s'agira principalement de pluie ou de neige fondante. Sur la moitié sud-est, nous attendons de la neige fondante ou de la neige.



Vendredi en journée, le temps reste variable avec, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses de neige et une accumulation de plusieurs cm (2 à 5 cm). Sur les Ardennes, une épaisseur de neige de 5 à 10 cm sera même possible.





La météo ce vendredi



Vendredi, le temps est variable avec de régulières averses de pluie ou hivernales. En Ardenne, il s'agit de chutes de neige et une couverture de plusieurs cm se formera. Du grésil et quelques coups de tonnerre sont possibles. Maxima entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés sur l'ouest. Vent modéré d'ouest tournant au nord-ouest. A la côte, vent s'orientant au nord, d'abord fort puis assez fort avec des pointes de 60 km/h.



Vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi, encore quelques (faibles) averses locales, sous forme de neige fondante ou de neige. Risque de formation de brouillard givrant. Minima entre 0 et -3 degrés. Le littoral échappera aux faibles gelées avec des minima autour de +3 degrés. Vent faible et à la mer modéré de nord-ouest revenant à l'ouest.





Pour le week-end



Ce samedi, des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses accompagnées d'averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine, et de neige en Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, avec des températures maximales de 0 à 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 3 à 6 degrés ailleurs. La nuit, il gèlera en de nombreux endroits.



Dimanche, nous serons sous l'influence d'un flux de nord à nord-est parfois encore légèrement instable. Le ciel sera changeant avec très localement encore la possibilité d'une averse hivernale et, en Ardenne, de quelques chutes de neige. Les températures commenceront à baisser avec des maxima de -2 à +1 degrés sur les hauteurs de l'est, et de +2 à +4 degrés ailleurs.