Les averses toujours au menu du milieu de semaine

Il faudra encore garder les parapluies sous le coude ces mardi après-midi et mercredi. Les averses seront encore régulières cet après-midi avec une nébulosité abondante. Le mercure, lui, ne remontera pas plus le moral avec des températures qui resteront comprises entre 7 et 13 degrés, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

La nuit de mardi à mercredi s'inscrira dans la même lignée avec un temps toujours très humide et des averses assez répandues. En deuxième partie de nuit, la météo devrait offrir un peu de répit avec quelques éclaircies. Les thermomètres n'afficheront pas plus de 5 degrés en Haute Ardenne et 10 degrés en bord de mer. Ce mercredi, hormis des nuages en Ardenne, les éclaircies seront assez larges dans les autres régions. Un peu de baume au cœur qui sera de courte durée puisque de nouvelles averses seront attendues l'après-midi depuis la Côte. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés. Pour un temps plus sec, il faudra patienter jusqu'à jeudi et vendredi. Le thermomètre gagnera quelques degrés pour permettre de clore cette semaine sur une meilleure note.