Les chiffres le prouvent, le soleil de février sauve notre hiver: va-t-il rester longtemps?

Ces vacances de carnaval se ponctuent par un magnifique soleil ce week-end. Une luminosité dont on avait cruellement manqué ces derniers temps. C'est ce que prouvent les chiffres des experts, mais aussi les témoignages recueillis par nos journalistes Fanny Linon et Eric Poncelet. Après un bref passage pluvieux lundi et mardi, le soleil devrait revenir bercer nos journées dès mercredi.

Les Belges ont été particulièrement chanceux durant cette semaine de carnaval. On a déjà atteint les 71 heures de soleil. Un début de mois particulièrement positif puisque la moyenne de février est de 76 heures. "Les jours de février sont déjà plus longs, donc c'est déjà un bonus. Mais effectivement, pendant les mois de décembre et de janvier on a eu entre 30 et 35 heures de soleil, maintenant on a déjà le double", explique David Dehenauw, météorologue à l'Institut royal météorologique et présentateur à RTL.



Février sauve donc les statistiques. Malgré les mauvaises conditions climatiques de ces dernières semaines, cet hiver ne sera finalement pas le plus sombre. "Par rapport au mois de décembre et de janvier, où on a quand même eu des courants très humides en provenance de l'océan Atlantique. Maintenant le courant a changé, c'est plutôt un courant de nord-est à est, donc les courants continentaux, plus secs, avec beaucoup plus de soleil", indique David Dehenauw.





"Les gens sont de meilleure humeur"



Et ce soleil ravit les promeneurs, qui cherchent à faire le plein de vitamine D. "On est plus gai, on se balade beaucoup plus, donc on dort mieux aussi. Ça fait plaisir à tout le monde je crois", confie une dame interrogée dans un parc. "Décembre et janvier, c'était la sinistrose, donc ça fait du bien", commente un homme, le sourire aux lèvres. "Je trouve que les gens sont de meilleure humeur, ça ne fait pas de toute", ajoute une autre dame.





Un peu de patience lundi et mardi



Le soleil devrait encore être présent quelques jours, mais les températures vont diminuer. Il faudra juste être patient en début de semaine, où quelques pluies sont prévues, avant un retour de la luminosité mercredi.



Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques éclaircies principalement dans l'est du pays. Le ciel se couvrira de nuages bas en fin d'après-midi sur la moitié ouest et quelques faibles pluies intermittentes sont attendues. Ailleurs, le temps restera sec. Maxima entre 2 et 5 degrés en Ardenne et de 6 à 8 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible, à la côte modéré, de secteur sud. Dans l'est, le vent deviendra faible et variable en fin de journée.



Lundi soir et la nuit de lundi à mardi, la couverture de nuages bas s'étendra à toutes les régions. Des périodes de pluie sont encore attendues dans l'ouest. Il s'agira de faibles chutes de neige fondante ou de neige dans le centre du pays. L'est devra seulement composer avec quelques flocons. De la brume ou du brouillard pourront limiter la visibilité, surtout dans l'ouest. Minima de -7 à -3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, légèrement positifs dans le centre et autour de +3 ou +4 degrés dans l'ouest. Vent faible de sud à sud-est ou de direction variable, s'orientant à l'est/sud-est en fin de nuit.



Mardi, un noyau de basse pression descendra sur la France en direction de la Méditerranée. La zone de pluie qui l'accompagne traversera la France en débordant temporairement sur notre pays. Au contact de l'air froid qui recouvre l'Allemagne, quelques chutes de neige seront possibles en matinée sur la marge est de ce front pluvieux. Les régions proches de l'Allemagne et du Grand-Duché pourraient conserver un temps sec. Ces pluies diminueront en cours de journée avec retour de quelques éclaircies à partir de l'est. Maxima de 3 à 5 degrés en Ardenne et de 5 à 7 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d'est à sud-est, devenant ensuite modéré de nord-est l'après-midi.



Des courants polaires continentaux plus froids et plus secs s'installeront sur le pays durant la nuit suivante. Le ciel se dégagera et les températures plongeront pour atteindre en fin de nuit -4 à -6 degrés en Ardenne, 0 à -2 degrés dans le centre du pays et +2 degrés le long du littoral. Le vent sera modéré de nord-est.





Retour des éclaircies mercredi



Durant le restant de la semaine et le prochain weekend, une dépression très active se développera sur la Méditerranée, et une descende d'air polaire très froid sur le nord-est de l'Europe favorisera la formation d'une puissante zone de haute pression sur la Scandinavie et le nord de l'Océan Atlantique.



Cette configuration placera notre pays dans des courants de nord-est froids et secs. Le temps sera généralement ensoleillé avec des températures diurnes proches ou légèrement supérieures à 0 degré. Les gelées nocturnes seront modérées à fortes. Un vent glacial de nord-est accentuera encore l'impression de froid.