Les concentrations d'ozone restent élevées mardi

(Belga) Le ciel partiellement nuageux et les orages de chaleur entraîneront ce mardi une légère diminution des concentrations d'ozone, indique la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine). Des dépassements du seuil d'information européen sont toutefois toujours prévus dans le nord et l'extrême sud du pays, dans les zones où l'ensoleillement reste important l'après-midi.

La vague de chaleur a provoqué lundi des concentrations d'ozone très élevées dans le centre et le nord du pays. Le seuil européen d'information de 180 µg/m³ a été dépassé dans 22 points de mesure. Les concentrations horaires maximales pour la journée de lundi ont atteint en Flandre 234 µg/m³ (Sint-Kruiswinkel), à Bruxelles 194 µg/m³ (Berchem-Sainte-Agathe), en Wallonie 200 µg/m³ (Mons). Les conditions météorologiques de mardi entraîneront une légère diminution des concentrations d'ozone bien que des dépassements du seuil d'information européen sont prévus au nord et au sud de la Belgique. Le risque de dépassement persistera mercredi dans le nord-ouest du pays et la qualité de l'air ne devrait s'améliorer qu'à partir de jeudi, grâce à la baisse des températures et aux périodes d'averses prévues au cours de la journée. (Belga)