Les couleurs de l'automne arrivent précocement cette année: pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle

Bien que les jours refroidissent, ils nous offrent de magnifiques spectacles. Les belles couleurs de l'automne sont en train d'apparaître. Avec un peu d'avance par rapport aux autres années.

Rouge flamboyant, jaune or et reflets mordorés : les couleurs de l'automne sont bien là et même un peu plus tôt cette année.

"Le manque d'eau qui s'accumule dans les sols créée pour l'arbre ce qui s'appelle le stress hydrique, explique Philippe Janssens, élagueur. L'arbre n'arrive plus à transpirer suffisamment pour refroidir les feuilles qui sont exposées aux vagues de chaleur".

Les arbres se protègent et se préparent à affronter l'hiver. À cause de la sécheresse, leurs feuilles tombent plus vite.

"L'arbre va s'auto-réguler pour effectivement peut-être faire tomber ses feuilles plus tôt mais pour autant continuer à alimenter son tronc, ses charpentières, ses branches", ajoute le spécialiste.

Simon Janssens est élagueur et a débuté son travail plus tôt cette année. Il le confirme : les arbres ont tant souffert des fortes chaleurs que certains seront morts au printemps.

"Ce qui risque d'arriver, c'est que si durant l'automne, les feuilles vont tomber. Vu que c'est le cas pour tous les arbres (sauf les conifères), on ne va pas forcément se rendre compte qu'ils ont un souci. C'est seulement au printemps, quand les feuilles vont reprendre que certains arbres vont reprendre normalement, mais d'autres, ce ne sera plus le cas, ils n'auront peut-être pas réussi à survivre", explique-t-il.

D'après ces élagueurs, il faudra penser à des essences d'arbres différentes dorénavant en Belgique, comme le pin, le noisetier, le pommier ou l'eucalyptus pat exemple.