Les écharpes au placard, la chaleur s'invite en automne

Temps sec et éclaircies seront au programme mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques faibles pluies tomberont toutefois encore au nord des provinces de Flandre orientale et d'Anvers. Le thermomètre affichera 12 à 16 degrés, sous un vent faible à modéré.

Les éclaircies seront parfois encore larges mardi soir avant que la nébulosité n'augmente à partir du sud, suivie de quelques bruines dispersées. Un banc de brouillard pourrait éventuellement se former ici et là. Le mercure sera compris entre 6 et 11 degrés. Mercredi, la Belgique continuera à s'exposer un peu plus au soleil, même si quelques champs nuageux sont également prévus. Le temps devrait rester sec à quelques faibles précipitations près. Les doudounes et autres écharpes pourront rester au placard: il fera chaud (pour l'automne) avec des températures prévues de 16 à 20 degrés. Pas besoin de chocolat chaud jeudi, il fera toujours aussi doux, avec 15 à 20 degrés annoncés. Par contre, de faibles pluies pourraient s'abattre en matinée avant que le temps ne devienne sec l'après-midi.