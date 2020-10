Les éclaircies font de la résistance en fin de semaine

(Belga) Jeudi, après les éclaircies matinales, le temps deviendra partout très nuageux à couvert avec d'abord de faibles pluies à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Par la suite, ces pluies s'intensifieront sur l'ouest et le nord-ouest. Les maxima varieront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré, parfois assez fort au littoral, d'ouest-sud-ouest puis de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps restera très nuageux à couvert et d'abord encore pluvieux. Ensuite, il fera plus sec depuis la frontière française avec parfois encore la possibilité de quelques faibles pluies ou bruines. Au littoral, l'une ou l'autre éclaircie pourra être observée tandis que la visibilité sera réduite par la présence de nuages bas sur les sommets ardennais. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés, et les températures augmenteront ensuite en cours de nuit. Vendredi, le ciel sera composé de nombreux nuages bas et de quelques timides éclaircies. De faibles pluies ou bruines intermittentes sont également prévues, surtout dans l'est du pays. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés sur l'ouest. Le vent sera encore présent avec des rafales de 50 km/h ou plus. Samedi, une fois la grisaille matinale locale dissipée en Ardenne, le temps sera assez ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, la nébulosité augmentera depuis l'ouest, tout comme le risque de précipitations. Les températures seront douces, avec des maxima de 12 degrés en Hautes-Fagnes à 16 ou 17 degrés en plaine. (Belga)