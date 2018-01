Les élèves de l'Institut Vallée Bailly à Braine-l'Alleud confinés dans l'école à cause des vents violents: "Il y a des morceaux de toit qui sont tombés"

Des vents violents s’abattent sur la Belgique depuis tôt ce jeudi matin. Ils ont déjà causé de nombreux dégâts dans plusieurs régions du pays. A l'école Vallée Bailly à Braine-l’Alleud, les élèves sont confinés dans les bâtiments depuis plus d’1h30. "Il y a des morceaux de toits qui sont tombés et donc on est bloqué à l’intérieur de l’école et on ne peut plus sortir. Ça fait 1h30 et là plus personne ne peut sortir et on attend les pompiers mais ils n’arrivent pas", nous a expliqué Arthur, un élève de l’école. Les pompiers sont depuis venus, mais la zone doit encore être sécurisée avant que les élèves ne puissent sortir. Ce sont des plaques de zinc qui se sont détachées du toit et ont atterri dans la cour de récréation. Heureusement, à cette heure-là, tous les élèves étaient déjà en classe.



Dans l’école, la situation est restée calme. "La directrice est passée dans toutes les classes, nous a expliqué calmement ce qui se passait et nous a demandé de rester à l’intérieur. Mais on m'a dit qu'il y avait des morceaux de cinq mètres dans la cour", a ajouté Arthur. En ce début d'après-midi, les ouvriers de l'institut sont en train de colmater les dégâts sur le toit du bâtiments.



Photo envoyée par notre journaliste Serge Vermeiren