Les épandeuses sont de sortie: un jour sera plus dangereux que les autres cette semaine

Les épandeuses ont été sorties pour cette nuit de mercredi à jeudi. 140.000 tonnes de sel sont à disposition des épandeurs uniquement pour dégager les voiries régionales. Le tout pour un budget de 9 millions d'euros. Faisons le point sur les moyens mis en place pour faire face à cet hiver 2018-2019 en Wallonie.

Dans le district routier de Sinsin (Somme-Leuze), les épandeuses étaient déjà de sorties mardi soir. Elles l'ont encore été ce mercredi soir. "Depuis le 15 octobre tout le monde est prêt, beaucoup n'attendent que ça", confie Ludovic Lecaillié, un entrepreneur que nous avons rencontré.



"Vu les températures négatives pendant cette journée et le sol qui est encore fort humide, on ne prend pas de risque, on est tenu de faire un préventif", précise Stéphane Houyoux, chef de régie du district routier de Sinsin.



La Wallonie, c'est 8.300 kilomètres d'autoroutes et de nationales à traiter. Au total, 140.000 tonnes de sel sont prévues pour faire face au froid cet hiver.

J'attire vraiment votre attention sur la nuit de samedi à dimanche

Pour définir leur plan d'épandage, les responsables de district analysent les prévisions météorologiques. Ils sont vigilants cette semaine. "J'attire vraiment votre attention sur la nuit de samedi à dimanche, parce qu'il va faire très très froid la journée de samedi. Une nouvelle perturbation va venir toucher notre pays dans la nuit de samedi à dimanche. De ce fait-là, le verglas va s'installer", indique Emilie Dupuis, présentatrice météo.



Au niveau communal aussi, les ouvriers s'apprêtent à sécuriser le réseau routier durant plusieurs mois. À Marche-en-Famenne par exemple, il y a 350 kilomètres de routes à couvrir, avec 800 tonnes de sel prévues pour l'hiver.





Sur le terrain ce mercredi matin, les épandeuses sont aussi prévues pour ce jeudi matin. "Quand on commence, on est obligé de faire l'entièreté de la commune. On ne peut pas se dire qu'on ne va pas faire tel endroit, sinon les gens pourraient être pris en défaut en disant qu'ils pensaient que c'était salé et que ça n'a pas été fait", explique Alain Leriche, directeur du service Travaux de Marche-en-Famenne. "On conseille avant tout aux conducteurs et aux citoyens d'être prudents et d'adapter leur conduite aux conditions, de notre côté nous faisons le maximum", rappelle Nicolas Grégoire, échevin des Travaux de la commune.



Ici à Marche-en-Famenne, rien que pour le sel, les conditions hivernales coûtent 64.000 euros à la commune. Quant à la Wallonie, elle a prévu pour ce poste un budget de 9 millions d'euros.