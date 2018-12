Les Etats-Unis balayés par "Eboni", une tempête de neige et de fortes pluies

(Belga) Chutes de neige, bourrasques de vent ou fortes pluies: une grande partie des Etats-Unis était aux prises vendredi avec des phénomènes météorologiques violents, qui perturbaient les transports aériens et terrestres très usités en cette période de fêtes.

Une tempête de neige baptisée "Eboni" affecte la région centrale des Grandes plaines et le sud-ouest du pays. Parallèlement, le sud-est fait face à un risque d'inondations liées aux fortes pluies attendues jusqu'à lundi. Selon les médias américains, deux morts sont liées à ces intempéries: une femme de 58 ans a été tuée quand un arbre est tombé sur sa caravane mercredi soir en Louisiane, et une personne est morte jeudi dans un accident sur une autoroute glacée du Kansas. En raison des chutes de neige, plus de 400 vols ont été annulés dans la matinée et 2.300 étaient en retard au lendemain d'une première journée chaotique dans les aéroports américains, selon le site Flightaware spécialisé dans le suivi du trafic aérien. Depuis le début de la tempête "Eboni", 20 à 30 centimètres de neige se sont accumulés dans certaines régions. Et il pourrait en tomber jusqu'à 45 cm au Nouveau-Mexique (sud-ouest), ont prévenu les services météorologiques. Malgré les efforts pour déneiger les principaux axes routiers, de nombreuses routes restaient fermées dans les Etats du Dakota du Nord et du Sud, du Minnesota, de l'Iowa ou de l'Arizona, où les autorités ont appelé les automobilistes à reporter leurs déplacements. "Les routes sont glacées, les volées de neige limitent la visibilité. Nos équipes sont au travail mais mère Nature rend les voyages dangereux", a indiqué le service des transports du Dakota du Sud. Dans le sud, près de 30 cm de pluies sont déjà tombés en Louisiane et dans le Mississippi, où quelques maisons ont dû être évacuées.