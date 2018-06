Les intempéries frappent encore: des dizaines d'inondations touchent le sud de la province du Luxembourg

Les orages ont encore frappé ce dimanche soir en province du Luxembourg, et plus particulièrement du côté de la commune de Tintigny. Contactés par nos soins, les pompiers de la zone Cozilux nous indiquent que des inondations et des coulées de boue ont été signalées dans le sud de la province.



Du côté de Virton, les pompiers ont été appelés pour une quarantaine d'interventions de pompage. Quant aux pompiers d'Etalle, ils ont été envoyés sur une trentaine d'inondations.