Les intempéries traversent le pays: VOS IMAGES

L'Institut royal météorologique (IRM) avait lancé jeudi matin un avertissement alors que des orages dans le ciel belge sont à nouveau attendus ou déjà en cours par endroits. Un avertissement qui court jusqu'à vendredi minuit et qui vaut pour toutes les provinces du pays.

Vous êtes déjà plusieurs à nous signaler de fortes rafales ou des chutes intenses de grêles. "Petite tornade entre Florennes et Mettet", nous signale un internaute via le bouton orange Alertez-nous. "Gros orage à Louvain-la-Neuve", nous écrit aussi Charly.

Des pluies intenses accompagnées de grêlons se sont également abattus également sur le parc d'attractions Walibi à Wavre dans le Brabant wallon comme en témoignent ces images de notre collègue Guillaume Cordeaux (voir vidéo ci-dessus).

> Les orages arrivent: à quoi faut-il s'attendre?

"Sous ces orages, nous attendons de fortes précipitations pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 litres/m² en une heure de temps ainsi que de la grêle. On n'exclut pas non plus la possibilité localement de fortes rafales de vent", mettait en garde l'IRM jeudi matin.

Image prise à Tourneppe (Tournai) - ©Alertez-Nous





Images de notre collègue Guillaume Cordeaux (Bel RTL) à Walibi (Wavre)