Les nuages domineront la matinée

(Belga) Mardi, la nébulosité sera d'abord abondante avec un risque d'ondée locale. Plus tard dans la journée, il y aura davantage d'éclaircies. Les maxima atteindront 22 à 25 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le temps sera d'abord gris en de nombreux endroits avec des nuages bas, de la brume et localement du brouillard. C'est surtout sur l'est du pays que quelques ondées seront possibles. En cours de journée, des éclaircies feront leur apparition. Les maxima seront compris entre 22 et 25 degrés. Le vent sera généralement faible et variable. Sur le nord­ ouest, il sera souvent modéré et virera de secteur sud-ouest au secteur ouest à nord­-ouest. Mardi soir et la nuit suivante, les éclaircies s'élargiront graduellement avec un risque de formation de brume ou de bancs de brouillard locaux. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés. Le vent restera faible et deviendra variable. Mercredi, le temps sera sec avec un ciel peu à partiellement nuageux. Il fera assez chaud avec des maxima compris entre 22 degrés au littoral et 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest. (Belga)