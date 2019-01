Les nuages enveloppent le pays pour le restant de la semaine

(Belga) Ce jeudi après-midi sera à l'image de la matinée: nuageux. Une ondée hivernale sera également possible sur le relief, indique l'Institut royal météorologique (IRM). La grisaille s'installera jusqu'à la fin de la semaine, ponctuée par de faibles pluies.

La nébulosité sera abondante sur toutes les régions durant l'après-midi, accompagnée parfois d'averses à la Côte. En Ardenne, elles prendront la forme de neige. De timides éclaircies seront néanmoins possibles. Les maxima seront compris entre 0°C dans l'extrême sud du pays et 7°C au littoral. Le vent sera modéré à la mer et en Ardenne, tandis qu'il restera faible ailleurs. En soirée, l'Ardenne ne sera pas à l'abri d'une dernière ondée avant que le temps ne redevienne plus sec sur l'ensemble des régions. Les éclaircies gagneront peu à peu le ciel et les températures chuteront à -3°C en Ardenne, où un risque local de formation de brume ou de brouillard givrant n'est pas à exclure, tandis que les maxima se maintiendront à +5°C à la Côte. Vendredi, le ciel sera d'abord dégagé et sec avant de se voiler dans l'après-midi. De la neige pourrait encore tomber en Ardenne et des averses seront possibles au littoral. La soirée sera plus sèche, bien qu'une faible perturbation abordera l'est du pays et la Haute Ardenne dans la nuit. Samedi, le ciel restera très nuageux sous un temps généralement sec. La journée de dimanche sera plus maussade avec quelques gouttes, surtout sur la moitié est du territoire. (Belga)