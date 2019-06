Les nuages laissent rapidement place au soleil

(Belga) Il y aura davantage de nébulosité jeudi matin, à l'exception du sud du pays et principalement à la côte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Puis rapidement, le temps deviendra ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les maxima varieront entre 18 degrés au littoral et 25 degrés dans le centre tandis qu'en Lorraine Belge, des maxima jusqu'à 30 degrés resteront possibles. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de secteur nord-est.

Jeudi soir et durant nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Au littoral et le long de la frontière avec les Pays-Bas, il y aura un risque de formation de nuages bas en fin de nuit. Les minima oscilleront autour de 12 ou 13 degrés. Dans l'extrême sud, les minima avoisineront les 16 degrés. Le vent sera modéré de secteur nord-est. Vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale sur le nord et au littoral, le temps sera ensoleillé partout. Les maxima seront compris entre 23 degrés au littoral et 28 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine Belge. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-est. Le week-end sera encore très chaud, avant que les températures ne baissent temporairement en début de semaine prochaine. (Belga)