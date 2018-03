Les nuages plomberont la Belgique sauf au littoral où les éclaircies seront légion

(Belga) Le littoral et les régions le long des frontières de l'est du pays bénéficieront d'éclaircies mercredi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Partout ailleurs, le temps sera dominé par les nuages et quelques averses isolées se produiront parfois au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Le thermomètre affichera 3° en Hautes-Fagnes et 8° sur l'ouest, soit des valeurs inférieures aux normales saisonnières. Le vent sera faible à localement modéré.

Mercredi soir et en première partie de nuit, le temps sera généralement sec et partiellement nuageux. Le sud-est du pays profitera encore d'éclaircies assez généreuses. Le ciel se chargera ensuite depuis le littoral et de la bruine ou quelques faibles pluies atteindront le nord-ouest de la Belgique. Les minima seront compris entre -1 et -3° en Ardenne, autour de 1 ou 2° dans le centre et atteindront 4° à la mer. Le ciel se couvrira jeudi et une zone de pluie en provenance de la Côte envahira la Belgique. Les précipitations seront plutôt persistantes dans le centre et l'est. Sur le relief, la pluie se transformera provisoirement en neige fondante. Le temps s'améliorera l'après-midi mais les timides éclaircies resteront circonscrites au littoral. Le mercure oscillera entre 3 et 9°. Il fera toujours gris vendredi, avec quelques gouttes qui pourront tomber dans l'après-midi, surtout à l'ouest du pays. Le week-end restera nuageux et parfois pluvieux.