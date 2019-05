Les nuages s'inviteront pour plusieurs jours à partir de ce jeudi soir

(Belga) Les nuages commenceront à glisser jeudi soir sur le territoire depuis le nord-est du pays, parfois accompagnés de faibles pluies, annonce l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. La grisaille s'installera pour les prochains jours mais les températures se maintiendront.

Cette nuit, les minima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes et 10°C à la mer et le temps restera généralement sec, bien que de faibles pluies seront possibles localement. Le risque de précipitations sera plus marqué sur le nord-est. Le vent sera modéré. Vendredi, le ciel sera très nuageux avec par moments quelques faibles pluies ou une ondée. Le sud du pays sera relativement épargné et pourra compter sur quelques éclaircies. Dans le courant de la journée, le temps deviendra toutefois instable et quelques ondées pourront se développer dans la moitié sud du territoire. Les maxima seront compris entre 13°C et 17°C et les minima de 7°C à 11°C. Un coup de tonnerre n'est pas exclu localement en soirée. Durant le week-end, de l'air relativement chaud et instable sera à l'origine d'averses et de quelques orages. Les précipitations seront probablement plus fréquentes dans la partie est du pays, tandis que le littoral devrait profiter d'un temps sec toute la journée. Le mercure flirtera avec les 20°C dans le centre du pays.