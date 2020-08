Les orages arrivent: à quoi faut-il s'attendre?

Vanessa Matagne était sur le plateau du RTL INFO 13h pour évoquer les orages qui nous arrivent

Le pays est toujours en vigilance jaune sur une grande partie du pays, orange dans le nord. À quoi doit-on s'attendre pour les prochaines heures ?

"On va avoir de beaux cumulonimbus, ces beaux nuages d'orages. Pour l'instant, le soleil est encore là mais au fil des heures cet après-midi et ce soir, ces nuages orageux vont se développer sur tout le pays. Difficile de savoir où et quand nous serrons frappés exactement, mais il y a de fortes chances pour que tout le monde soit touché dans l'après-midi ou la soirée. D'ailleurs, ces orages pourraient encore faire de dégâts. C'est pour cette raison que l'IRM a émis un avertissement jaune/orange aux orages. C'est sur le nord et sur l'ouest qu'ils devraient être les plus intenses et les plus nombreux. Localement, il pourrait tomber jusqu'à 40 litres d'eau par mètre carré, alors qu'à d'autres endroits, il n'y aura peut-être pas une seule goutte. C'est dû au fait que ces nuages ne vont pas beaucoup bouger, ils vont rester très statiques car il y a très peu de vent".

Les orages suivent souvent les épisodes de forte chaleur, comment cela s'explique ?

"C'est vrai que c'est très fréquent, mais ce n'est pas systématique. En fait, quand l'air est très sec et très chaud, comme c'était le cas au début de cette vague de chaleur, il n'y a pas du tout d'orages. Mais lorsqu'il commence à faire plus lourd, avec une chaleur insupportable, c'est lorsque l'humidité s'en mêle. Elle finit par arriver à un moment puisque nous sommes proches de la côte et de l'Atlantique. Et ces courants maritimes combinés à de l'air très chaud provoquent un temps très instable avec la formation de tours nuageuses qui finissent par dégénérer en violents orages".