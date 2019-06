Les orages éclatent en Wallonie: "Regardez ce qui est tombé chez nous!" (photos et vidéos)

Grêle, pluie, vents violents... Les orages éclatent par endroits en Wallonie. Les provinces de Liège et de Luxembourg devraient être particulièrement touchées, mais toute la Wallonie est en alerte.

Les orages étaient prévu et depuis environ 20h, ils ont éclaté en plusieurs endroits de Wallonie. Vous êtes nombreux à nous faire parvenir vos photos et vidéos via le bouton orange Alertez-nous. Les images des témoins montrent des grelons à la taille impressionnante et des chutes de pluie intenses. Comme en témoigne cette photo envoyée par Kevin, depuis la province de Namur. "Chute de grelons à Sambreville", nous dit-il.





Toujours en province de Namur, Alison a filmé les grelons à Mettet. Nicolas, lui, nous montre la grêle en photo à Tamines.









Alyssa a aussi observé ce phénomène à Velaine-sur-Sambre: "Bourrasques, orage et grêlons!", nous dit-elle.



Le jardin d'Emilie était petit à petit recouvert de boules blanches également, à Sambreville: "Ca commence, ici". "Gros orage qui se prépare à Somme-Leuze", nous dit un autre témoin.

Selon Pascale, le vent souffle particulièrement fort dans le Hainaut, à Beauwelz. "Gros déluge à Wasmes", dit Cédric. Quant à Isabelle, elle nous montre la taille impressionnante des grelons à Thirimont.



Toujours dans le Hainaut, Martine est restée impressionnée par ce qu'elle a observé. "Je n'ai jamais vu ni entendu un tel orage de grêle!", assure-t-elle, nous montrant le ciel pendant et après l'orage.

L'alerte s'étend de 21h à 4h du matin

Le potentiel orageux ainsi que la probabilité de grêle va grandissant d'ouest en est (de code jaune à code orange). Plus tard la nuit et jeudi à l'aube, le temps deviendra plus calme et plus sec depuis la frontière française.

L'alerte débute à 21h00 pour se terminer jeudi à 4h00. L'IRM prévoit des orages intenses avec un risque de fortes rafales. Le potentiel orageux ainsi que la probabilité de grêle va grandissant d'ouest en est. Par après, le temps deviendra plus calme et plus sec depuis la frontière française. L'alerte orange correspond à des précipitations de 31 à 50 l/m² en une heure ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue ou un risque de grêlons de 3 à 5 cm.

