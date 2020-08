Les orages et averses s'abattent sur certaines communes: vos images des intempéries

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune jusqu'à minuit pour de l'orage sur l'ensemble de la Belgique, à l'exception de la Flandre occidentale. "Des averses orageuses se développeront, d'abord essentiellement sur l'est du pays. Le risque s'étendra ensuite rapidement vers le centre et le nord", prévient l'IRM. "Les cumuls en précipitations pourront à nouveau atteindre 10 à 30 l/m² en 1h de temps. Le risque de grêle est moins important, mais possible très localement".

Des témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour transmettre leurs images des intempéries. Les rafales et la pluie semblent très intenses par endroit.

Vers 16h45, Kim nous a transmis une image de l'orage à Lillois (sa vidéo est en haut de l'article).

"Inondations temporaires à Seraing, suite aux fortes précipitations", nous a transmis Xavier vers 16h30.

"Gros orage sur Alleur, les avaloirs ne suivent plus", nous a écrit Nicolas en début d'après-midi (sa vidéo est à voir en haut de l'article).