Les orages se sont abattus sur la Wallonie et ont fait des blessés: vos témoignages et images des intempéries

Des orages, accompagnés de violentes rafales de vent et d'averses, ont balayé la Wallonie durant la nuit. Nous avons reçu de nombreux témoignages de riverains touchés par les intempéries via notre bouton orange Alertez-nous. Au moins deux blessés sont à déplorer en province de Liège, à Hamoir.



Ce vendredi matin, jusqu'à 10h, un avertissement jaune de l'Institut royal météorologique (IRM) est toujours en cours. "La perturbation progressera lentement vers l'intérieur des terres. Surtout la partie centrale du pays devra composer avec des pluies intenses et un risque d'orages. En fin de nuit seulement, la perturbation touchera l'est. Ici et là, des débordements des eaux sont possibles", indique l'IRM.

Le numéro 1722, réservé aux situations non-vitales, a été activé.



Faisons le point, province par province, sur les dégâts causés par les intempéries.





En province de Liège: deux blessés à Hamoir



En province de Liège, la météo n'a pas épargné le village de Comblain-la-Tour (Hamoir). Deux blessés y sont à signaler. Une branche est tombée sur une tente du camp qui se déroule actuellement au "parc des Polonais". Un jeune a dû être hospitalisé d'urgence pour un poignet fracturé et le reste du groupe a été relogé. Une personne a aussi été hospitalisée pour une fracture du bassin à la suite de chutes de branches et d'arbres au camping privé du Rocher de la Vierge. Des caravanes ont été sinistrées. Les occupants ont été rassemblés dans la cafétéria.



La phase communale du plan d'urgence a été déclenchée, indique le bourgmestre faisant fonction. La priorité est mise sur la mobilité vendredi matin, car de nombreuses voiries sont encore bloquées par des arbres. Outre les pompiers, la police, le service communal des travaux et des bûcherons indépendants ont été appelés en renfort.



Sylvia, une habitante, nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous. Elle a été réveillée en pleine nuit par le bruit de la pluie et des grêlons. Lorsqu'elle s'est levée c'est la puissance du vent qui l'a surprise. "Impossible d'ouvrir la porte. Le vent rentrait à l'intérieur de la pièce. Il semble qu'on ait eu une sorte de mini-tornade ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait énormément de vent", a-t-elle indiqué.



Le reste du village a été touché. Le viaduc a été plongé sous un mètre d'eau selon Sylvia, et les secours sont intervenus. "Deux véhicules de SMUR et plusieurs ambulances sont venues. Dans le parc communal, il y a pas mal de branches qui sont tombées. Sur la route entre Comblain-au-Pont et Hamoir, là aussi on voit des gyrophares et on entend des tronçonneuses, là aussi il y a vraisemblablement des branches d'arbres qui sont tombées", a confié notre témoin.



Quentin, un autre habitant, nous a également signalé un "orage violent" à Comblain-la-Tour. "Plusieurs caravanes sont touchées. Il y aurait eu une mini-tornade", a-t-il dit.



Dans ce même village de Comblain-la-Tour, Vivian nous a décrit une situation très dangereuse provoquée par les intempéries. "Un câble électrique est à 1m50 du niveau de la route. Ores et la police ont été informés, cependant ils ont beaucoup de travail et ne peuvent venir rapidement. Le câble traverse la route est au niveau du passage des voitures. Faites attention dans la rue des Ecoles", nous a-t-il prévenu à 5h58.



A Lambermont (Verviers), une habitante nous a décrit "un orage court mais spectaculaire à 4h du matin".





Dans le Hainaut



Du côté de Beaumont, et plus précisément à Solre-Saint-Géry (Hainaut), un habitant a eu une mauvaise surprise ce matin. "Il y a eu une tornade, mes meubles de jardin ont disparu. Un vrai désastre dans la région", a-t-il confié à 6h35.



Toujours à Beaumont, le témoignage de Mesaline semble confirmer le précédent. "À Leugnies, nous avons eu une mini-tornade. Nos toitures se sont envolées, les voitures sont cassées, les arbres déracinés et l'orage continue. Nous sommes plusieurs voisins à avoir énormément de dégâts. Mon voisin n'a plus de toiture à son étable, les murs ne sont plus stables et les fils électriques se trouvaient sur le chemin. C'est impressionnant et pourtant ça a duré à peine 20 minutes", nous a-t-elle dit.





"Le ciel est en rage cette nuit. Les éclairs sont si puissants qu'ils illuminent le ciel comme s'il faisait jour. C'est vraiment très intense!", a décrit Ahmet vers 2h45, depuis son village de Ransart (Charleroi).





Une centaine d'interventions des pompiers en province de Namur après des orages violents



A Haut-le-Wastia, une section de la commune d'Anhée, Cédrick nous affirme qu'une tornade a balayé son quartier:





Loredana, une habitante de Laneffe (Walcourt), nous a également écrit. "Violents orages. Déluge à Laneffe. Tout est arraché dans notre jardin et gros dégâts à la toiture", a-t-elle précisé en envoyant une photo:





Toujours à Laneffe, Wendy nous fait part de son désarroi. "Catastrophe chez nous. On ne sait pas, étant donné qu'il fait nuit, si c'était une tornade ou pas, mais il y a assez bien de dégâts. La toiture d'un voisin envolée. Un autre a plusieurs arbres déracinés tombés sur la rue. Notre salon de jardin s'est envolé sur la rue. Le vent passait sous nos panneaux photovoltaïques et ça faisait un bruit effrayant, plus de la grêle et du vent d'une force inouïe. J'ai eu vraiment très peur et ça a l'air de recommencer", nous a-t-elle confié à 4h du matin.



Une situation confirmée par Anthony. Il nous a indiqué que les orages avaient laissé des traces dans le village. "De nombreux dégâts à déplorer. Panne de courant depuis 2h du matin sur toute l'entité", a-t-il écrit à 4h08.



Envoyé par Steve



À Miecret, dans l'entité d'Havelange, plusieurs témoins nous ont signalé des chutes de grêle. "Il y a des dégâts sur les voitures", a précisé Philippe à 3h48. "Le déluge! Nous avons eu très peur", nous a confié une autre personne. "Grêlons de 4 cm de diamètre", nous a affirmé un autre.



Situation similaire à Florennes, ont la grêle a réveillé les habitants en sursaut. "Toute la ville et ses environs ont été réveillés par des bruits énormes et surtout une grosse frayeur. Des grêlons comme des balles sont tombés par milliers. Un ciel illuminé, pire que par des stroboscopes. Un grand vent, des quartiers sans électricité...", a décrit Nat à 2h58, ajoutant une photo à son message:



Les pompiers ont mené une centaine d'interventions dans la nuit de jeudi à vendredi en raison de puissants orages dans les localités de Philippeville, Walcourt et Florennes, en province de Namur, a indiqué à Belga le porte-parole de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville).



Les équipes sont intervenues principalement pour des toitures arrachées, des routes inondées, des arbres sur la route ou des fils électriques endommagés, selon le capitaine Gilles Boonen. Environ 200 appels ont été reçus par la zone, mais la réalité du terrain est bien plus importante, car une fois sur place, les pompiers vont souvent aider les voisins.







Dans le Luxembourg



Dans la province du Luxembourg, la météo a provoqué des embarras de circulation sur le rail. "Suite à des orages, un gros arbre s'est renversé sur la voie et a arraché les caténaires juste avant Bomal (en venant de Marloie et en direction de Liège", nous a écrit Alice. Difficile pour l'instant de confirmer précisément l'information, mais la SNCB indique que les conditions météorologiques rendent la circulation difficile sur la ligne 43, au niveau de Melreux (Hotton), c'est-à-dire dans la même zone évoquée par notre témoin. "La circulation a été interrompue", précise la SNCB.