Les orages font leur retour: plusieurs villages déjà touchés

Ils étaient annoncés. Ils sont en train de s'abattre. De violents orages touchent plusieurs régions wallonnes en cette fin de journée. Vous nous signalez des inondations dans le Brabant wallon à Villers-la-Ville, Chastre, Jodoigne, Hélécine, Court-Saint-Étienne mais aussi à Orp-Jauche (voir vidéo en haut de l'article).

A 22h, les pompiers du Brabant wallon confirmaient à nos collègues de Bel RTL avoir effectué plus de 280 interventions sur la soirée.

Dans la province du Hainaut, des villages du borinage (Neufmaison, Sirault) voient leur route gorgée d'eaux également ce mardi soir. A Fleurs, c'est l'accès vers la E42 qui a été coupé: 30 centimètres d'eau bloquent l'accès.

Dans la province de Liège, des allées du village de la commune de Lincent sont inondées.

L'alerte orage passe à l'orange sur la quasi-totalité de la Wallonie

Les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg passent à l'alerte orange pour les orages mardi soir, a averti en fin d'après-midi l'Institut royal météorologique (IRM). Ce code couleur devrait se maintenir jusqu'à 3h00 du matin pour ces régions. La Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon restent en alerte jaune.



Seule la Côte belge est épargnée par l'alerte orage mardi soir. Le reste de la Belgique est teintée de jaune ou d'orange. Une onde pluvio-orageuse peu mobile persistera dans toute la Wallonie, à l'exception du Brabant wallon, de 18h30 à 3h00 du matin et d'importants cumuls de précipitations y seront donc possibles, de l'ordre de 20 à 40 litres par mètre carré, voire plus sur une période de 12 heures.

La Belgique devrait repasser au vert dès 9h00 mercredi matin. L'IRM avait prévenu dans son bulletin météo matinal que l'alerte orage pouvait passer du jaune à l'orange en cours de journée.