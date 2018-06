Les orages ont encore frappé cette nuit, dans la province de Luxembourg cette fois: ce n'est pas fini

Cette nuit, les pompiers de la Province de Luxembourg ont dû intervenir suite à de violents orages. Ils ont comptabilisé plus de 120 interventions depuis 20 heures hier soir jusqu’à 5 heures ce matin. Plusieurs communes ont été touchées entre Arlon, et Habay-la-Vieille.

L'institut royal météorologique a émis une nouvelle alerte jaune, qui débute ce dimanche à 16 heures, et dure jusque dans la nuit de dimanche à lundi, à 1 heure du matin, et ce pour les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg, en raison de fortes averses orageuses prévues sur le sud-est du pays.



Jusqu'à 26 degrés



Aujourd'hui, après la dissipation de la grisaille matinale locale, le ciel deviendra partiellement nuageux et le temps restera sec. Dans l'est du pays, le risque de précipitations augmentera avec un risque local d'orage. Les maxima seront compris autour de 21 degrés en Hautes Fagnes à localement 25 ou 26 degrés en plaine, là ou l'ensoleillement sera suffisant. A la mer, il fera plus frais avec 17 degrés. Le vent sera modéré de nord-nord-est.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera partiellement nuageux. En plaine, le temps restera sec mais dans le sud, quelques averses seront possibles. Minima de 12 à 15 degrés sous un vent modéré de nord-est.





Les prévisions pour la semaine

Lundi, une zone pluvio-orageuse remontera de la France vers nos régions. Elle devrait a priori surtout affecter la partie sud du pays mais pourrait gagner le centre en soirée ou la nuit suivante. Elle donnera lieu à des averses ou des orages, avec des précipitations abondantes, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse où la situation pourrait devenir problématique par endroits. Le nord du pays pourrait par contre être épargné. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés, sous un vent généralement modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord-est.

Mardi, le ciel sera souvent nuageux avec encore des pluies ou des averses, surtout sur la moitié sud-est du pays. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents avec des maxima de 14 à 20 degrés.

Mercredi, une crête anticyclonique sera à l'origine d'un temps généralement sec avec toutefois encore assez bien de champs nuageux. L'après-midi, les éclaircies pourraient devenir graduellement plus fréquentes. Le temps restera assez frais avec des maxima entre 14 et 20 degrés.

De jeudi à samedi, nous serons sous l'influence de courants océaniques parfois faiblement perturbés ou transitoirement instables de secteur ouest à sud-ouest. Des éclaircies alterneront avec des épisodes plus nuageux parfois à l'origine de quelques pluies ou d'averses. Les températures seront proches des normales saisonnières avec des valeurs se situant généralement entre 20 et 25 degrés