Les orages remontent sur la Belgique pour mettre fin à la canicule: "Le phénomène sera très particulier"

Il a fait très chaud et très lourd ce mardi. Demain par contre, on changera complètement d'atmosphère, comme l'a expliqué notre présentatrice météo Vanessa Matagne dans le RTLinfo 19h.

Pour le grand bonheur de certains, la canicule prend fin ce mardi soir en Belgique, avec l'arrivée généralisée des orages. "L'air viendra de l'océan Atlantique et on perdra jusqu'à 10 degrés. Mais bon, au vu des températures d'aujourd'hui, les températures resteront quand-même assez élevées avec des maxima allant de 22 à 27 degrés. Des températures qui se rapprocheront des moyennes de saison. Vendredi il fera même un peu plus frais avec des températures aux alentours de 21 degrés. Cela regrimpera ce week-end et on retrouvera un été plus classique", a confié Vanessa Matagne.

Si les températures vont tant baisser de ce mardi soir à demain matin, c'est à cause des orages attendus sur notre pays. On parle d'une alerte jaune, ce qui signifie un risque d'orage local, qui peut provoquer des problèmes là où il tombe.



Mais quand toucheront-ils notre territoire et à quel moment ?

"Cet après-midi, des orages ont touché Paris et ils remontent par l'Ouest. Ils toucheront principalement l'Ouest et le centre du pays en soirée et durant la nuit. Mais il s'agira d'orages très localisés et il y aura surtout beaucoup de vent. En fait, le phénomène sera très particulier parce que ces orages viennent d'un front d'air froid qui va créer de l'instabilité en altitude. A certains endroits, d'importantes quantités d'eau tomberont mais à d'autres endroits, on entendra gronder sans jamais voir de pluie, car elle n'arrivera pas jusqu'au sol et s'évaporera avant. Cette évaporation va refroidir la masse d'air qui deviendra plus lourde, ce qui provoquera de forte rafales de vent dans les prochaines heures, allant jusqu'à 90 km/h", a-t-elle précisé.

Dans le détail, l'alerte vaut dès 20h00 dans le Hainaut, à 21h00 dans les provinces de Namur et du Luxembourg et à partir de 22h00 dans les provinces de Liège, du Brabant wallon et à Bruxelles.

En Flandre, la Côte sera en alerte dès 20h00, comme les Flandres occidentale et orientale. L'alerte sera déclenchée à 22h00 dans les provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.