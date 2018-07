La canicule se transforme en déluge dans plusieurs régions: de nombreux habitants ont été surpris par les orages

On attendait quelques averses, mais pas un tel déluge. La vague de chaleur que connait la Belgique se termine par un violent orage, sur la plupart du pays. Venant de l'est, elle a atteint la capitale vers 17h. Bourrasques, pluies, grêles... c'est parfois assez violent.

L'état de canicule a été officiellement déclaré en Belgique ce jeudi. Les températures battent d'ailleurs des records: ce jeudi est le 26 juillet le plus chaud jamais enregistré, et la température de l'eau à la mer du Nord n'a jamais été aussi élevée depuis qu'elle est mesurée.



Pourtant, le pays est sous le coup d'un avertissement jaune de l'Institut royal météorologique (IRM) pour des orages et averses. L'alerte est lancée jusqu'à ce vendredi à 2h du matin. "Cet après-midi et ce soir, des orages locaux pourront éclater et être à l'origine d'importantes quantités de précipitations en peu de temps. Des chutes de grêle ne sont pas exclues", indiquait l'IRM.



De nombreux citoyens ont ainsi été surpris ce jeudi après-midi quand le ciel a grondé et que la pluie s'est abattue sur leurs régions. C'est le cas de Laura à Verviers, qui nous a envoyé une vidéo des averses (à voir ci-dessus). "Elle témoigne de la violence de l'orage!", nous a-t-elle écrit vers 16h.

Un peu plus tard, c'est à Bruxelles que les éléments se sont déchaînés :



Gros orage sur Woluwe Saint Lambert (Jérôme)



"Voilà ce que la pluie fait quand elle arrive quand il a fait trop chaud..." (Grégory)



"Poubelle renversée par les rafales à Schaerbeek" (Mathieu)

De retour à Verviers, un habitant a vu sa cour être inondée en quelques minutes:





Du côté de Liège, Aude a aussi été étonnée par le brusque changement de météo. "Entrée nord du tunnel de Cointe à 24,5°C sous la pluie, et je ressors au sud de ce même tunnel à Chênée au soleil à 31°C. Et à Liège, j'ai eu 36,5°C à 14h28, puis 25°C une demie-heure plus tard", nous a-t-elle confié, photos à l'appui.







Et les orages ne se limitent pas à la province de Liège. Entre 17h30 et 18h15, les automobilistes qui ont emprunté la E40 pour sortir de Bruxelles vers Liège ont été surpris par d'importantes chutes d'eau. En témoigne cette vidéo que nous a envoyé le passager d'une voiture:

D'autres messages nous sont arrivés de communes situées à l'est de Bruxelles, dans le Brabant flamand. "Rien de mieux qu'un peu de pluies et un léger vent frais pour rafraîchir à Overijse", nous a écrit Sarah vers 17h20, envoyant une photo.



"Gros orage à Tervuren, un bien fou pour la nature et les hommes", nous a expliqué Philippe, qui a aussi envoyé une photo:





Et même depuis notre rédaction en région bruxelloise, à Schaerbeek, nous avons pu observer la pluie tomber. Et c'est vrai que ça fait du bien!