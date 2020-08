Les orages traversent le pays: vos images des intempéries

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune et orange sur la Belgique pour des orages jusqu'à ce lundi 03H00. "Des averses orageuses très actives remontent actuellement sur le nord et l'est du pays. Elles peuvent être accompagnées de fortes pluies, de grêle et de coups de vent", prévient l'IRM. Les provinces de Liège, du Brabant wallon et la Région bruxelloise sont en orange, le reste de la Wallonie est en jaune.

Avec ces orages qui traversent le pays, plusieurs personnes habitants à divers endroits du territoire ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous transmettre leurs images et vidéos des intempéries.

Vous retrouvez en haut de l'article les vidéos que nous avons reçues, et ci-dessous les images.

Vers 18h15, nous avons reçu cette image de Thomas depuis Cras-Avernas (Hannut).

À 17h26, Didier nous a envoyé des photos de Molenbeek. "Très gros orage sur Molenbeek-Saint-Jean. Cave et rue inondées, une première en 30 ans", a-t-il écrit.





Dans la fin d'après-midi, Christine a publié ces images prises au Coq, à la Côte, sur Facebook:



Juste avant 17h, Natacha nous a transmis une photo des averses à Jette, où l'on voit l'eau sur le point de déborder des égouts.





Peu après 16h, un habitant d'Anderlues nous a envoyé une photo des grêlons tombés chez lui.

"Une pluie violente accompagnée d'un vent très violent. Par la suite, une tempête de gros grêlons plus gros qu'une balle de ping-pong. Cela a duré de 15h40 a 15h49", nous a transmis Franck, de Lobbes, vers 15h50.